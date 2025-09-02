Icon Menü
Autofahrer prallt bei Affing mit abbiegendem Traktor zusammen

Ein Überholversuch auf der St2035 endet für einen 44-jährigen Autofahrer in einem schweren Unfall mit einem abbiegenden Traktor. Er muss verletzt ins Krankenhaus.
    • |
    • |
    • |
    Ein 44-jähriger Autofahrer will auf der Staatsstraße St2035 nahe Aindling-Neßlach einen Traktor überholen und bemerkt zu spät, dass dieser links abbiegt. Beim Zusammenprall wird er verletzt.
    Ein 44-jähriger Autofahrer ist bei einem Überholversuch mit einem Traktor zusammengeprallt. Der Mann war am Dienstag gegen 6.20 Uhr auf der Staatsstraße St2035 von Petersdorf kommend in Richtung Affing unterwegs, als er auf Höhe des Aindlinger Ortsteils Neßlach einen Traktor überholen wollte. Wie die Polizei mitteilte, erkannte er dabei zu spät, dass der Traktor samt Holzhäcksler bereits zum Linksabbiegen angesetzt hatte.

    Der Wagen des 44-Jährigen prallte mit der rechten Seite gegen den abbiegenden Traktor, kam dadurch nach links von der Straße ab und landete in einem Wildfangzaun. Während der Traktorfahrer bei dem Zusammenstoß unverletzt blieb, erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Bei Unfall nahe Aindling-Neßlach entsteht Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe

    Laut Polizei wurde der Wagen des Mannes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Freiwilligen Feuerwehr Aindling zufolge kümmerte sich der Aindlinger Bauhof um die Unterbringung des Hundes, der ebenfalls im Auto des 44-Jährigen war. (hop)

