Aichach/Aindling

Nach über 100-jähriger Geschichte hört Ford Eberl in Aichach auf

Plus Mangels Nachfolger beschließt der Geschäftsführer, das Autohaus Ford Eberl in Aichach zu schließen. Ein Aindlinger Unternehmen sorgt für den Neubeginn.

Von Carmen Jung

In Aichach endet die über 100-jährige Historie eines Autohauses. Zugleich aber gibt es einen Neubeginn. Das Traditionshaus Ford F. X. Eberl an der Augsburger Straße schließt zum Monatsende. Der Grund: Es konnte intern kein Nachfolger gefunden werden. Der Fortbestand des Ford-Händlers ist dennoch gesichert. Und das freut Franz-Xaver Knafelz von Ford Eberl ganz besonders.

Für den Neuanfang sorgt das Autohaus Erdle aus Aindling. Firmenchef Bernhard Erdle bestätigt, dass sein Unternehmen Ford Eberl als Vertragswerkstatt übernehme. Nach Dependancen in Pöttmes und Meitingen wird Aichach ab dem 1. April zum vierten Sitz des Familienunternehmens. Zwar ist Erdle in Aindling VW- und Audi-Vertragshändler. In Aichach wird aber weiterhin Ford auf dem Firmenschild stehen. Dem Fordvertrag gelte das Hauptaugenmerk. Es werde aber auch gebrauchte Fahrzeuge verschiedener Hersteller geben. Erdle betont: "Wir können so unser Portfolio um die Ford-Nutzfahrzeuge erweitern und unseren Kunden eine noch größere Auswahl anbieten."

