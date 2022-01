Baar

vor 35 Min.

98 von 100 Punkten: Raphael Grubert ist der beste Azubi seines Fachs

Raphael Grubert (Mitte) ist Automobilkaufmann und Kammersieger der Handwerkskammer in Schwaben. Er arbeitet in dem Unternehmen von Klaus Peter Kürbis (links) und Leopold Kürbis.

Plus Raphael Grubert aus Ellgau schließt seine Ausbildung zum Automobilkaufmann in Baar mit Bestnoten ab. Was ihm an seinem Beruf besonders viel Spaß macht.

Von Leah Rehklau

Dass er nach der Schule etwas mit Autos, intensivem Kundenkontakt und viel Abwechslung machen möchte, war dem 22-jährigen Raphael Grubert aus Ellgau (Landkreis Augsburg) eigentlich schon immer klar. Autos fand er schon immer faszinierend und so entschloss er sich nach seinem Fachabitur für die Ausbildung zum Automobilkaufmann. Das war für ihn die richtige Entscheidung, wie eine Auszeichnung durch die Handwerkskammer Schwaben zeigt.

