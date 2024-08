Baars Altbürgermeister Leonhard Kandler feiert 75. Geburtstag

Am Postweg in Baar war an diesem Freitag ordentlich was los. Leonhard Kandler, bis zur Kommunalwahl 2022 Bürgermeister der Gemeinde, feierte seinen 75. Geburtstag. Dazu beglückwünschten ihn viele Gratulantinnen und Gratulanten, nicht zuletzt aus der Kommunalpolitik.

Der Altbürgermeister beging seinen Ehrentag in eher kleinem Rahmen. „Wer kommt, der kriegt ein Bier“, sagte er dazu. Was aber nicht heißen soll, dass er keine große Fete mehr erleben möchte: „Wenn ich 80 werde, dann kann man darüber reden.“

Leonhard Kandler blickt zufrieden zurück auf Kampf um kommunale Selbstständigkeit

Dass er dieses Ziel schaffen möge, das wünschten ihm viele Menschen, die persönlich zum Gratulieren vorbeikamen oder ihn am Telefon erreichten. Gesundheitlich sehe es nicht schlecht aus, wie Kandler selber sagte: „Ich bin zufrieden. Wehwechen hat man in diesem Alter, aber damit kann man leben.“

Was ihn außerordentlich freut und was bei vielen Gesprächen zum Ausdruck kam: Der Kampf um die kommunale Selbstständigkeit von Baar, der vor mehr als drei Jahrzehnten mit großem Engagement geführt worden war, hat sich aus seiner Sicht gelohnt. Und wie blickt der Jubilar zurück auf die 26 Jahre, in denen er als Bürgermeister im Amt war? „Ich möchte keinen Tag missen, auch wenn ich manchmal fluchend heimgekommen bin. Die Tage waren manchmal blutig lang.“

Altbürgermeister verfolgt aktuelles Geschehen weiter mit großem Interesse

Schließlich holte den Bäcker- und Konditormeister oft genug bereits um 4 Uhr früh der Wecker aus den Federn. Im Vergleich dazu hat er heute ein wesentlich ruhigeres Leben. Die Ereignisse in seiner Gemeinde verfolgt er nach wie vor mit großem Interesse – „nicht nur aus der Zeitung“, wie er betont. Wie nun das politische Geschehen abläuft, damit kann er ausgesprochen gut leben.