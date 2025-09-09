Icon Menü
Baar: Batterien in einem Recyclingbetrieb brennen

Baar

Altbatterien in Recyclingbetrieb in Baar brennen

Am Montagnachmittag fangen in einem Gebäude einer Recyclingfirma ein paar Batterien Feuer. So hoch ist der Schaden.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Die Freiwilligen Feuerwehren aus Pöttmes, Baar, Meitingen und weiteren helfen am Montagnachmittag bei einem Brand in einem Recyclingbetrieb in Baar.
    Die Freiwilligen Feuerwehren aus Pöttmes, Baar, Meitingen und weiteren helfen am Montagnachmittag bei einem Brand in einem Recyclingbetrieb in Baar. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In einem Recyclingbetrieb in Baar haben am Montagnachmittag ein paar Altbatterien Feuer gefangen. Die Freiwilligen Feuerwehren Pöttmes, Baar, Meitingen, Holzheim, Riedheim-Stadel und Pessenburgheim rückten gegen 15.30 Uhr aus. Auch Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort.

    Batterien fangen in Recyclinghof in Baar Feuer

    Der Recyclingbetrieb befindet sich an der Kellerbreite im Ortsteil Unterbaar. Laut Polizei konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben: Mitarbeitende der Firma hatten die brennenden Batterien bereits aus dem Gebäude gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein größerer Schaden konnte laut Polizei abgewendet werden.

    Die Ursache dafür, dass die Batterien sich entzündeten, ist laut Polizei bisher unbekannt. Der Sachschaden, der durch das Feuer entstand, liegt im oberen dreistelligen Bereich. (le/sa)

