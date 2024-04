Baar

Bürger aus Baar legen den Meißel an ihre Friedhofsmauer

An der Friedhofsmauer in Oberbaar fiel am Wochenende der Putz. Zahlreiche Helferinnen und Helfer hatten sich eingefunden, um den ersten Schritt der Sanierung in Eigenregie zu stemmen.

Plus Der Putz der Baarer Friedhofsmauer kommt in einer Gemeinschaftsaktion komplett weg. Das Projekt rund um die Kirche St. Laurentius beschäftigt die Kommune seit Jahrzehnten.

Von Stefanie Brand

Am Freitagnachmittag stiegen rund um die Katholische Kirche St. Laurentius in Baar die Staubwolken empor. Ohrenbetäubender Lärm beschallte die zentrale Stelle in Baar, an der die Schulstraße, der Kirchweg und die Frühlingstraße aufeinandertreffen. Doch es war nicht etwa die Sanierung der naheliegenden Schule oder eine Straßensanierung, die für mächtig viel Staub und Lärm in Oberbaar sorgte, sondern die Baarer Bürgerinnen und Bürger legten selbst Hand an. Ausgestattet mit dem Meißelhammer fiel Stück für Stück des Verputzes, der sich mal mehr und mal weniger gut an der Friedhofsmauer zu halten schien. Berge an altem Putz wurden in Schubkarren geschippt und weggefahren. Schnell wurde so sichtbar, um was es den Freiwilligen ging: um die Sanierung der Friedhofsmauer.

„Für die nächsten Wochenenden hatten sich nicht so viele Helferinnen und Helfer angemeldet“, verrät Helmut Tabloner von der Kirchenverwaltung, doch ein weiteres Helferwochenende war angesichts des schnellen Baufortschritts auch nicht mehr nötig. Bereits am Samstagnachmittag war das Werk dank vieler Freiwilliger bereits vollbracht, meldete Tabloner. Ursprünglich war geplant, dass an jedem Aprilwochenende gewerkelt wird. Doch das ist nun nicht mehr nötig und die Mauer kann austrocknen. Anschließend können die beauftragten Handwerksbetriebe mit ihrer Arbeit beginnen, was bedeutet: Sie bringen den neuen Putz in mehreren Lagen an der Mauer an. Als Abdeckung der Mauer ist ein Kupferdach geplant.

