Gemeinde Baar entdeckt wertvolles "Fundstück" in ihrem Archiv

Plus Seit Langem suchte die Gemeinde Baar in ihrem Archiv vergeblich nach Unterlagen, die ihr Geld für entgangene Strabs-Zahlungen einbringen könnten. Nun wurde sie fündig.

Von Stefanie Brand

Ein Fund im Archiv könnte der Gemeinde Baar einen unerwarteten Geldsegen bescheren: Zufällig sind seit Langem gesuchte Unterlagen aufgetaucht. Die Verwaltung benötigt sie, um Kompensationsleistungen für die Baumaßnahmen am Postweg, am Försterberg und an der Aichacher Straße nach dem Außerkrafttreten der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) zu beantragen.

Immer und immer wieder war in Sitzungen des Gemeinderats und in Bürgerversammlungen die Forderung laut geworden, nach ebendiesen Unterlagen zu suchen. Doch die Suche blieb bislang erfolglos. Nun tauchte der Ordner zufällig auf – an einer Stelle, an der eigentlich gar keine Ordner stehen, erklärt Baars Bürgermeister Roman Pekis auf Rückfrage. Wie viel Geld die Gemeinde nun als Kompensation bekommen kann, ist noch unklar.

