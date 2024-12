In Baar erstrahlt ein Weihnachtshaus

Alle Jahre wieder kommt an der Ecke Römerweg/Kirchweg in Baar ganz besonders viel Weihnachtstimmung auf, denn dort steht das Baarer Weihnachtshaus. Noch bis zum 27. Dezember erstrahlen die bunten Lichter jeden Abend zwischen 17 und 20 Uhr; am Heiligen Abend und an den Feiertagen werden die Lichter von 16 bis 20 Uhr leuchten, verrät Patrick Förster, der alljährlich viel Zeit in die Gestaltung dieses ganz besonderen Weihnachtsambientes steckt.

Figuren sorgen für Farbtupfer

Verbaut wurden heuer etwa 10.000 LED. Sogar leuchtende Neuheiten aus den Niederlanden stehen nun im Garten von Patrick Förster. Anstatt vieler bunter Lichter sind heuer nur wenige bunte Highlights im Vorgarten und am Haus zu sehen. Das Weihnachtsambiente fällt schlichter aus als in den Vorjahren.

Für Farbtupfer und strahlende Kinderaugen sorgen mitunter die aufblasbaren Figuren. Unter anderem ein Schneemann und ein Weihnachtsmann auf einem Motorrad wurden in der Zufahrt aufgestellt und warten nun auf Passanten, die sich mitten in Baar in ein Weihnachts-Wunderland entführen lassen möchten.