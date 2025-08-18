Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Baar: Pfarrgemeinderat bindet mit Kindern Kräuterbüschel

Baar

Pfarrgemeinderat bindet mit Kindern Kräuterbüschel

An Maria Himmelfahrt werden sie den Kirchenbesuchern auf Spendenbasis angeboten.
Von Andrea Götz
    • |
    • |
    • |
    Die Kinder waren fleißig bei der Sache und banden zahlreiche Sträuße.
    Die Kinder waren fleißig bei der Sache und banden zahlreiche Sträuße. Foto: Andrea Götz

    Im Rahmen des Ferienprogramms hatte der Pfarrgemeinderat St. Laurentius Baar Kinder ab sechs Jahren zum Kräuterbüschelbinden eingeladen. Am Tag vor Maria Himmelfahrt machten sich nun zwölf Mädchen und Jungen, unterstützt von den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats und weiteren Helferinnen, daran, aus Getreide, vielen verschiedenen Kräutern und Blumen farbenfrohe und duftende Büschel zu binden. Die fertigen Sträuße wurden den Kirchenbesuchern am Festtag Maria Himmelfahrt auf Spendenbasis angeboten. Die Spendeneinnahmen teilen sich Pfarrer Denis, der damit Projekte in seiner Heimat unterstützt, und gemeinnützige Zwecke in der Pfarrgemeinde.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden