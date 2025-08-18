Pfarrgemeinderat bindet mit Kindern Kräuterbüschel

Im Rahmen des Ferienprogramms hatte der Pfarrgemeinderat St. Laurentius Baar Kinder ab sechs Jahren zum Kräuterbüschelbinden eingeladen. Am Tag vor Maria Himmelfahrt machten sich nun zwölf Mädchen und Jungen, unterstützt von den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats und weiteren Helferinnen, daran, aus Getreide, vielen verschiedenen Kräutern und Blumen farbenfrohe und duftende Büschel zu binden. Die fertigen Sträuße wurden den Kirchenbesuchern am Festtag Maria Himmelfahrt auf Spendenbasis angeboten. Die Spendeneinnahmen teilen sich Pfarrer Denis, der damit Projekte in seiner Heimat unterstützt, und gemeinnützige Zwecke in der Pfarrgemeinde.

