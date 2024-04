Baar

05:30 Uhr

Preisgeld der "Flussbefreier" fließt in Baar in die Kleine Paar

Am Freitagvormittag packen viele Helfer mit an, um mit Steinen und Kies die Sohlschwelle zu nivellieren.

Plus Nach der Auszeichnung für die Renaturierung der Kleinen Paar geht die Arbeit weiter. Freiwillige machen eine Sohlschwelle durchgängig. Der WWF filmt.

Von Stefanie Brand

„Vorsicht, Steine kommen“, ruft Matthias Schlicker den Helferinnen und Helfern zu. Diese stehen in der Kleinen Paar und packen mit an, um eine Sohlschwelle mithilfe von Steinen und Kies wieder durchgängig zu machen. Der Radlader kippt das Material in die Kleine Paar – und zwar genau an der Stelle, an der eine Schwelle die Durchlässigkeit des Gewässers jahrzehntelang zunichtegemacht hat. Im Wasser stehen viele, die regelmäßig mithelfen, wenn Schlicker zu einer Aktion an die Kleine Paar einlädt. Doch am Freitag sind auch Ortsfremde unter den Helferinnen und Helfern – von der Naturschutzorganisation WWF Deutschland, vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth, von der PSD Bank und von der Deutschen Postcode Lotterie. Sie wollen bei einem Projekt mithelfen, an dem sie alle irgendwie beteiligt waren.

Der WWF Deutschland hat das Projekt „Lebendige Flüsse“ initiiert und im Zuge dessen nach „Flussbefreiern“ gesucht. Als „Flussbefreier“ wurde die Gemeinde Baar dann im vergangenen Jahr ausgezeichnet und mit einem Zuschuss von bis zu 30.000 Euro belohnt. Die Deutsche Postcode Lotterie hatte bereits im Vorfeld dem WWF den „Traumtaler“ verliehen – einen Zuschuss von über 1,5 Millionen Euro für das Projekt „Lebendige Flüsse“. Und die PSD Bank ist der regionale Förderpartner des WWF, der über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg jährlich 25.000 Euro im Projekt „Lebendige Flüsse“ bezuschusst.

