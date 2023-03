Seit Jahren in Familienhand – trotzdem hat sich der Gasthof Bachmeir verändert

Von Stefanie Brand - vor 3 Min. Artikel anhören Shape

Neues Dachgeschoss, Gästezimmer, Biergarten – in den vergangenen Jahrzehnten ist in Heimpersdorf viel passiert. Die nächste Generation steht in den Startlöchern.

Für den Nachwuchs im Gasthof Bachmeir im Baarer Ortsteil Heimpersdorf – Ludwig, 22, und Benedikt, 19, Bachmeir – gab es im Kleinkindalter keinen Gehfrei als klassische Hilfestellung, um die ersten Gehversuche zu meistern, nein. "Stattdessen haben wir Biertragerl durch die Gaststube geschoben", erinnert sich Ludwig. Die Biertragerl, das gute Essen, das es im Familienbetrieb schon immer gab, die Zeit am Stammtisch sowie beim Eindecken, Ausschenken und Servieren zu helfen, und nicht zuletzt die Gäste haben die jungen Männer geprägt. "Gefremdelt haben die Buben nie", sagt Mutter Inge Bachmeir, und vielleicht habe das die Brüder auch dazu inspiriert, zumindest darüber nachzudenken, ob sie den Gasthof Bachmeir in der nächsten Generation weiterführen möchten. Auch wenn bis dato noch nichts fest geplant ist.

