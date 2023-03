Baar

So viele Plätze sind in den Baarer Kitas und in der Schule belegt

Alle Baarer Kinder, die bislang für einen Betreuungsplatz angemeldet wurden, erhalten auch einen. An der Schule hingegen könnte es in den nächsten Jahren eng werden.

Plus Um die Belegungszahlen in den Baarer Kitas und in der Schule ging es im Gemeinderat. Dabei fiel auch ein Beschluss zur Förderung unter dreijähriger Kindergartenkinder.

Von Stefanie Brand

Im September 2023 werden voraussichtlich wieder Kinder unter drei Jahren in den Kindergarten St. Laurentius aufgenommen. Diese werden auch weiterhin, was die Zuschüsse anbelangt, das ganze Kindergartenjahr über so behandelt wie unter Dreijährige. Das beschloss der Baarer Gemeinderat auf Antrag des Kindergartens einstimmig und weitestgehend unbefristet. Per Gesetz gilt eine fixe Förderung von Kindern von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Bei jüngeren Kindern fällt diese Förderung höher aus. Damit aber nicht der dritte Geburtstag zum Stichtag für die Förderung wird, beschloss der Gemeinderat nun, dass sie für das gesamte Kindergartenjahr für Dreijährige gleich bleibt. In der Baarer Mini-Kita ist noch ein Platz frei Eigentlich stehe ein Beschluss wie dieser alle drei Jahre an, erklärte Baars Bürgermeister Roman Pekis. Er plädierte im Gemeinderat für eine dauerhafte Lösung. Gemeinderätin Andrea Winter stimmte grundsätzlich zu, ließ aber den Passus ergänzen, dass das Thema erneut in den Gemeinderat gebracht werden müsse, sobald sich die Gesetzgebung im sogenannten BayKiBiG, dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, ändert. Derzeit ist dort niedergeschrieben, dass der Freistaat Bayern den Gewichtungsfaktor 2 bis zum Ende des Kindergartenjahres fördert, wenn der Nachwuchs drei Jahre alt wird. Auf Nachfrage von Gemeinderätin Winter lieferte Pekis die aktuellen Zahlen für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde: In der Mini-Kita sind im laufenden Kita-Jahr neun Plätze belegt, einer ist noch verfügbar. Im Waldkindergarten sind im kommenden Kindergartenjahr 14 Plätze vergeben, sechs sind noch verfügbar. Im Kindergarten St. Laurentius – der in der Trägerschaft der Kirche und nicht der Gemeinde steht – wurden bis dato noch keine Zusagen verschickt. An der Baarer Schule wird es in den nächsten Jahren eng Die Baarer Kinder, die bis dato angemeldet wurden, könnten aufgenommen werden, erklärte Pekis. Nur für ein auswärtiges Kind gebe es einen Platz, zwei weitere stünden aktuell auf der Warteliste. Nach Rücksprache mit dem Rektor der Grundschule in Thierhaupten (Landkreis Augsburg) verkündete Pekis diese Zahlen für die Außenstelle der Grundschule in Baar: Für September sind 13 Kinder angemeldet, für das Schuljahr 2024/25 sind es 17 Kinder, für das Schuljahr 2025/26 sind es 27 Kinder, für das Schuljahr 2026/27 sind es 19 Kinder und für das Schuljahr 2027/2028 sind es 17 Kinder. Zu Veränderungen dieser Zahlenlage könne es durch Zu- und Wegzüge kommen, ergänzte Pekis. Die Mittagsbetreuung könnte bereits Thema in der nächsten Sitzung werden, denn aktuell läuft eine Abfrage des Bedarfs. Das Zwischenergebnis lässt bereits vermuten, dass es an Kapazitäten fehlen könnte: 16 Plätze sind belegt, acht weitere Anmeldungen liegen bereits vor.

