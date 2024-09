Windkraft, Schulsanierung und der Bürger des Jahres

Der Gemeinderat Baar hält am Donnerstag, 26. September, seine nächste Sitzung ab. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Dann geht es unter anderem um den geplanten Bau eines Windparks mit fünf Windenergieanlagen auf dem ehemals gemeindefreien Gebiet „Brand“ und um eine Bürgerinformationsveranstaltung für den Bürger-Windpark „Brand“. Ein Thema ist auch die Verleihung der Urkunde „Bürger des Jahres“ an Johann Riedelsheimer. Einen Sachstandsbericht gibt es zur Sanierung der Grundschule, für die außerdem die Außenfarbe ausgewählt werden soll. In der Sitzung geht es außerdem um die Hochwasserverbesserung „Natürlicher Rückhalt Zeller Bächlein“ sowie bei Heimpersdorf. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Staatsstraße 2047 Rain – Aichach wird über die Sanierung der Abwasserbeseitigung und den barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestelle im Bereich der Ortsdurchfahrt von Baar gesprochen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Kindergartenbedarfsplan für das Kindergartenjahr 2024/2025 und die Schülerbeförderung im Schuljahr 2024/2025. Weitere Themen sind die Entscheidung über die Gebäudeversicherung für das Gefriahäusle, die Überprüfung der Telefongebühren für die kommunalen Liegenschaften, die Jahresrechnung 2021, die Einziehung von Feld- und Waldwegen, ein Antrag auf Verbreiterung der Zufahrt zum Grundstück Frühlingsstraße 11 und ein neuer Vertrag mit dem Landkreis zu den Containerstandplätzen. (AZ)

