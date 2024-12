Zum siebten Mal in Folge: Unterbaarer Biere werden ausgezeichnet

Die Schlossbrauerei Unterbaar aus Baar ist nach eigenen Angaben eine der ältesten Privatbrauereien Deutschlands. 1608 gilt als historisches Gründungsjahr. Doch die Anfänge reichen noch 100 Jahre weiter zurück. Nun ist die Brauerei beim Qualitäts- und Geschmackswettbewerb European Beer Star erneut ausgezeichnet worden – zum siebten Mal in Folge.

Laut einer Mitteilung trafen sich Mitte September rund 150 internationale Bierexpertinnen und -experten im Messezentrum Nürnberg, um in einer zweitägigen Blindverkostung 2360 Biere zu verkosten und zu beurteilen. Die Bewertung erfolgt objektiv und rein nach sensorischen Kriterien: Es kam auf Optik, Geruch und Geschmack sowie sortentypische Merkmale der Biere an.

Eingereichte Biere werden in 75 Kategorien bewertet

Vor wenigen Tagen fand die Preisverleihung während der Fachmesse BrauBeviale in Nürnberg statt. Die Schlossbrauerei erhielt Silber für ihr Unterbaarer Hell und Bronze für ihr dunkles Weizen. Franz Freiherr Groß von Trockau nahm die Auszeichnung entgegen. In der Mitteilung wird er mit den Worten zitiert: „Dass sich unser Unterbaarer Hell und das dunkle Weizen gegen eine Vielzahl weiterer Biere beim European Beer Star durchsetzen konnte, macht mein Team und mich sehr stolz.“ Das sei der „Lohn für die Mühen und das Herzblut, das wir in unsere Produkte stecken“.

Die eingereichten Biere wurden in 75 Kategorien bewertet. Darunter waren traditionelle deutsche Biersorten wie Pils, Helles oder Weißbier, aber auch unbekanntere Stile wie Grodziskie, Geuze und holzfassgelagerte Spezialbiere. Stefan Stang vom veranstaltenden Verband Private Brauereien sagt einer Mitteilung zufolge: „Seit Beginn des European Beer Star im Jahr 2004 stehen die Bierstile europäischen Ursprungs im Fokus dieses Wettbewerbs.“ Teilnehmen dürfen jedoch Brauereien aus aller Welt, egal ob international agierende Großbrauerei oder kleine Gasthausbrauerei um die Ecke. Mit Anmeldungen aus über 50 Ländern sei der European Beer Star einer der internationalsten Bierwettbewerbe. (AZ)