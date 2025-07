Badeverbot für Weitmannsee aufgehoben, Oberacher See ohne Blaualgen

Der Weitmannsee und die Badeseen in Oberach (Rehling) und Derching (Friedberg) sind am Dienstag erneut beprobt worden. Am Donnerstag erhielt das Gesundheitsamt einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge die Ergebnisse. Die Befunde für den Weitmannsee bei Kissing waren bakteriologisch nicht zu beanstanden. Das dortige Badeverbot wird somit aufgehoben.

Keine Blaualgen mehr im Badesee in Oberach bei Rehling

Beim Badesee in Derching wurde im Uferbereich erneut die Blaualgenart Tychonema nachgewiesen. Aus diesem Grund rät das Gesundheitsamt vom Baden mit kleinen Kindern und Hunden hier weiterhin ab. Für Wassersportler stellen diese Bakterien keine Gefahr dar.

Beim Badesee in Oberach bei Rehling seien am Dienstag dagegen keine Blaualgen mehr festgestellt worden, so das Landratsamt. (AZ)