Bauarbeiten in der Martinstraße: Bushaltestellen werden ausgebaut

Eine Baustelle in der Martinstraße in Aichach sorgt derzeit für kleinere Verkehrsbehinderungen. Dort werden auf Höhe des Feuerhauses, des alten Feuerwehrhauses, Bushaltestellen in beiden Fahrtrichtungen gebaut, wie Michael Thalhofer, der stellvertretende Leiter des städtischen Bauamtes, auf Nachfrage bestätigt. Er hat auch eine gute Nachricht: Die Bauarbeiten, für die zwei bis drei Wochen veranschlagt waren, werden voraussichtlich bereits Ende dieser Woche fertig.

Die Bushaltestellen waren bisher nur provisorisch angelegt. Notwendig wurden sie, weil mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 die großen Busse des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) vom Stadtplatz verbannt wurden. Diesen ersten Schritt zur Verkehrsberuhigung am Stadtplatz hatte der Stadtrat beschlossen.

Provisorium wird zur Dauereinrichtung in der Martinstraße

Jetzt werden sie zur Dauereinrichtung und barrierefrei ausgebaut. Für die Bauarbeiten der neuen AVV-Haltestellen ist die Martinstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Solange die Bauarbeiten dauern, ist die Haltestelle um etwa 50 Meter in Richtung Norden, Friedhof verlegt.