20 Bauplätze „Am Burgstall“: Pläne für Baugebiet in Baar gehen voran

Das Baugebiet „Am Burgstall“ in Baar ist einen Schritt weiter. Der Bebauungsplan hat es in die nächste Runde geschafft. Am Donnerstagabend wurden im Gemeinderat die Hinweise behandelt, die im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangen waren. Einstimmig billigte der Gemeinderat die Pläne und Ausführungen, die Hans Brugger vom gleichnamigen Landschaftsarchitektenbüro in Aichach vorstellte.
Baar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden