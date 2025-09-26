Icon Menü
Baugebiet „Am Burgstall“ in Baar mit 20 Bauplätzen: Gemeinderat stimmt Plänen des Landschaftsarchitekten zu

Baar

20 Bauplätze „Am Burgstall“: Pläne für Baugebiet in Baar gehen voran

In Baar ist ein Baugebiet südwestlich der Zeller Straße geplant. Der Gemeinderat stimmte nun den Plänen des Landwirtschaftsarchitekten zu. So soll es weitergehen.
Von Stefanie Brand
    Im Baugebiet „Am Burgstall“ in Baar könnten 20 Bauplätze entstehen. Das Baugebiet ist südwestlich der Zeller Straße zwischen dem Zellerbächlein und der Kleinen Paar geplant.
    Im Baugebiet „Am Burgstall" in Baar könnten 20 Bauplätze entstehen. Das Baugebiet ist südwestlich der Zeller Straße zwischen dem Zellerbächlein und der Kleinen Paar geplant. Foto: Stefanie Brand

    Das Baugebiet „Am Burgstall“ in Baar ist einen Schritt weiter. Der Bebauungsplan hat es in die nächste Runde geschafft. Am Donnerstagabend wurden im Gemeinderat die Hinweise behandelt, die im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangen waren. Einstimmig billigte der Gemeinderat die Pläne und Ausführungen, die Hans Brugger vom gleichnamigen Landschaftsarchitektenbüro in Aichach vorstellte.

