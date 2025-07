So geht es auf den Straßenbaustellen in Todtenweis voran

Auf den Straßenbaustellen in Todtenweis geht es voran. An der Baustelle an der St.-Afra-Straße ist inzwischen ein Ende der Bauarbeiten in Sicht. Voraussichtlich werden am Dienstag, 8. Juli, die Asphaltschichten aufgetragen. Somit könnte bis Ende der Woche die Straße über die Brücke wieder freigegeben werden.

Baustelle an Raiffeisenstraße in Todtenweis geht zügig voran

Die zweite Baustelle an der Raiffeisenstraße geht zügig voran. In diesen Tagen werden die Gehwegbahnen gepflastert. Auch die Hofeinfahrten für die neuen Häuser und die Parkplätze an der Straße werden demnächst fertiggestellt. Das große Regenüberlaufbecken am Kabisbach ist bereits fast fertig. Es fehlen nur noch einige Steine und die Bepflanzung. Letzteres wird vom Bauhof gemacht. Zum Abschluss muss die Raiffeisenstraße in diesem Bereich noch asphaltiert werden. Bei dieser Baustelle wird der Zeitplan voraussichtlich eingehalten.