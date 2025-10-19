Der Ball-Club Aichach hat jetzt drei neue Ehrenmitglieder

Pünktlich zum 108. Vereinsgeburtstag stand beim BC Aichach am Freitag die Jahrehauptversammlung mit Neuwahlen an. Im Vereinsheim an der Schrobenhausener Str. fanden sich an diesem Tag rund 80 Vereinsmitglieder ein.

Positive und stimmungsvolle Berichte erstatteten aus der Abteilung der Stockschützen deren sportlicher Leiter Christoph Höpner sowie der Leiter der Schachabteilung, Andreas Oelrich.

Den BCA in der wohl schwersten Krise vor dem Aus bewahrt

Danach standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Zu Ehrenmitgliedern wurden der langjährige Vorsitzende Johannes Neumann sowie sein Vorstandskollege und ehemalige Jugend-und Schülerleiter Franz Ziegler ernannt. Diese beiden haben den Verein laut Pressemitteilung im Jahr 2014 in der wohl schwersten Vereinskrise vor dem Aus bewahrt.

Ebenfalls zum Ehrenmitglied wurde Klaus Habermann, Bürgermeister der Stadt Aichach und langjähriges, verdientes Mitglied, ernannt. Auch Habermann, der im Vereinsausschuss tätig ist, stand und steht dem BCA mit Rat und Tat zur Seite. Die Ehrungen nahm der Vorsitzende Reiner Kappler vor.

Was die Neuwahlen beim BCA ergeben haben

Zum Abschluss standen Neuwahlen an, die unter der Leitung von Wahlvorstand Klaus Habermann und Raymund Aigner reibungslos über die Bühne gingen. Ohne Gegenstimme wurde zum Vorsitzenden Reiner Kappler, zum Zweiten Vorsitzenden Tobias Kratzenberger und zum Dritten Vorsitzenden Michael Grüner im Amt bestätigt. Neu gewählt wurde zum Abteilungsleiter Fußball Markus Kastner. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde Hauptkassenwart Karl-Heinz Müller wieder gewählt. (AZ)