Beethoven gibt einen Vorgeschmack aufs Musikfest Blumenthal

Schon im Februar gibt es diesmal einen Vorgeschmack auf das erneut im Sommer geplante Musikfest in Blumenthal (Aichach). Dieser Vorgeschmack fällt musikalisch aus und ist am Valentinstag, 14. Februar, zu hören. Zu hören wird ein viel gerühmtes Kammermusikwerk: Beethovens Septett. Er erklingt in sechs Sätzen und in großer, fast schon orchestraler Besetzung.

Beethoven scherzte laut Mitteilung einst – in Anlehnung an Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ – sein Septett sei seine „Schöpfung“. Es war schon zu seinen Lebzeiten eines seiner beliebtesten und meistgespielten Werke. Auch Georg Arzberger, aus Sielenbach stammender Gründer und künstlerischer Leiter des Musikfestes, der 14. Februar als Klarinettist mitwirkt, schätzt dieses Werk. Er freut sich, wie er sagt, auf „eine so unglaublich positive Musik, die trotzdem voller Ernsthaftigkeit ist und einen immer von Neuem tief erfüllt. Gerade der langsame Satz gehört mit zum Schönsten, das ich kenne“.

In Blumenthal spielen Mitglieder des Festspielorchesters Camerata Vitilo: Felix Weber (Violine), Alexa Beattie (Viola), Katerina Giannitsioti (Violoncello), Andreas Riepl (Kontrabass), Christoph Knitt (Fagott), NN (Horn) und Georg Arzberger (Klarinette). Sie alle sind in erstklassigen Orchestern und Ensembles tätig

Das Musikfest Blumenthal findet vom 1. bis 3. August statt

In diesem Jahr findet das Musikfest Blumenthal vom 1. bis 3. August zum fünften Mal statt. Das Konzert dafür wird am 14. Februar bekannt gegeben. Arzberger betont: „Das Musikfest Blumenthal ist mein großes Herzensprojekt.“ Er wolle die Musik, die ihn begeistere, allen Menschen näherbringen. Und das ohne große Hemmschwellen. Der neue Schirmherr, CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, lobt, dass das Musikfest klassische Musik auf internationalem Spitzenniveau von den großen Bühnen der Metropolen ins Wittelsbacher Land hole.

Das Konzert findet um 19 Uhr im Freiraum auf Schloss Blumenthal für alle Interessierten statt. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung erforderlich. Eine Mail unter info@musikfest-blumenthal.de mit der gewünschten Anzahl an Plätzen genügt. (AZ)