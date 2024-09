Theater und Vorträge beim „Begegnungstag Demenz“

Was braucht ein Mensch, der an Demenz erkrankt ist? Wie kann man ihn und seine Angehörigen am besten unterstützen? Um Fragen wie diese geht es bei dem „Begegnungstag Demenz“, der am Samstag, 21. September, in Aichach stattfindet. Der Tag findet im Rahmen der fünften Bayerischen Demenzwoche vom 20. bis 29. September statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Aichach-Friedberg.

Die Bayerische Demenzwoche wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention veranstaltet. Ziel der Aktionswoche ist es, das Wissen über Demenz in der Bevölkerung zu vergrößern, die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und deren Familien zu verbessern und die Akzeptanz von betroffenen Menschen in der Gesellschaft zu fördern. Im Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich die Fachstelle für pflegende Angehörige an der Aktionswoche.

Theater zum Thema Demenz und viele konkrete Tipps

Die Fachstelle veranstaltet am Samstag, 21. September, von 10.30 bis 15.30 Uhr einen „Begegnungstag Demenz“ im Aichacher Kreisgut. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die in ihrem Alltag einem Menschen mit Demenz unterstützend zur Seite stehen, sich im Familien- oder Freundeskreis mit der Thematik konfrontiert sehen oder das Thema als ein gesellschaftlich wichtiges erachten und sich deshalb damit auseinandersetzen möchten.

Die Referentinnen und Referenten erklären Zusammenhänge und geben Impulse für den eigenen Alltag. Ein für den Vormittag geplantes Theaterstück von Demenzpaten des Augsburger Kompetenznetzes beleuchtet die Situation einer an Demenz erkrankten Frau und geht der Frage nach, was diese Person braucht und wer sie und Ihre Angehörigen unterstützen kann.

Mitreißend, alltagnah und mit vielen konkreten Tipps will Stress- und Resilienzexperte Mario Müller am Nachmittag das (Pflege-)Leben ein bisschen leichter machen.

Austausch beim „Begegnungstag Demenz“ in Aichach

Mitarbeitende des Pflegestützpunkts, der Betreuungsstelle und der Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamts Aichach-Friedberg sowie des Familienentlastenden Dienstes für Senioren des BRK Aichach-Friedberg stehen rund um die Veranstaltung für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Beim gemeinsamen Mittagessen besteht die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen.

Anmeldung ist bis Donnerstag, 12. September, möglich: per E-Mail an die Fachstelle für pflegende Angehörige am Landratsamt Aichach-Friedberg an angehoerigenfachstelle@lra-aic-fdb.de oder telefonisch unter der Nummer 08251/92-1238 oder 92-1234. Die Fachstelle steht auch für Fragen zur Verfügung.