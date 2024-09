Aus dem „Behördensatelliten“ in Aichach wird ein IT-Dienstleistungsstandort des Freistaats

Von außen ist der „Behördensatellit“ am Kreisel an der Bahnhofstraße weiter eine Dauer-Baustelle und ein optisches Ärgernis für Kommunalpolitiker und viele Bürgerinnen und Bürger am Eingangstor zur Aichacher Altstadt. Und drinnen ist in Zukunft gar kein Arbeitsplatz mehr für Mitarbeiter einer staatlichen Behörde als Home-Office-Ersatz. Die gute Nachricht: Dort zieht ab Anfang Oktober ein Standort des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaats ein. Das teilten Finanzminister Albert Füracker und die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko (CSU) und Marina Jakob (FW) am Dienstag mit.

