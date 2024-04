Nach kurzer Verfolgungsjagd stoppt Polizei betrunkene Autodiebe

Ein 19-Jähriger fährt Schlangenlinien und flüchtet vor einer Polizeikontrolle. Die Fahrt endet in einem Feld. Der Grund für die Flucht wird schnell klar.

Zwei betrunkene Autodiebe hat die Dachauer Polizei in den frühen Morgenstunden des Samstags in Bergkirchen (Landkreis Dachau) gestoppt.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine Streife den Fahrer kontrollieren, weil der 19-Jährige in Schlangenlinien aus Markt Indersdorf kommend in Richtung Dachau unterwegs war. Der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, verlor jedoch nach kurzer Verfolgungsfahrt an der Indersdorfer Gabel die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Feld.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer ergriffen zu Fuß die Flucht, konnten jedoch von den Beamten nach wenigen Metern gestoppt werden, berichtet die Polizei weiter. Beide waren stark alkoholisiert, der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Die 44-jährige Halterin hatte ihr Auto unversperrt mit Schlüssel in der Mittelkonsole abgestellt.

Beide Männer erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls, den 19-Jährigen zudem ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Auf eine Fahrerlaubnis braucht der 19-jährige Mann zunächst nicht mehr zu hoffen, so die Polizei. (bac)