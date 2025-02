Von Handwerk und Technik bis Dramaturgie: Firmen werben in Aichach um Azubis

Haimer, Kuka, Bauer und viele weitere namhafte Unternehmen aus dem Landkreis und der Region präsentierten sich in der Wittelsbacher Realschule in Aichach den Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen. Diese nutzten die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und sich zu informieren: Welche Ausbildungsberufe gibt es in den Betrieben? Was bieten diese ihren Beschäftigten? Antworten darauf erhielten die Jugendlichen bei Vorträgen und Workshops von 26 Unternehmen. Von Verwaltung und Handwerk bis hin zu Dramaturgie reichte die Bandbreite der Berufsbilder.

