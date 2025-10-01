Notfallversorgung: Kliniken stärken das „Herz“ – eine doppelt gute Idee

Unter den Krankenhäusern auf dem Land geht seit Jahren die Angst um: Wer überlebt auf dem schwierigen Gesundheitsmarkt? Wie löst die Politik die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen? Wie lassen sich hohe Defizite senken? Denn eine Überlebensgarantie gibt's für kein Haus. Nicht einmal für ein nagelneues Krankenhaus, wie es in Aichach steht. Auch das muss sich nach der Decke strecken.

Kliniken an der Paar wollen unverzichtbar sein

Die Kliniken an der Paar, die die Häuser in Aichach und Friedberg führen, fahren in diesen Zeiten eine gute Strategie: Sie möchten sich unverzichtbar machen. Dazu zählt die jüngst geschlossene, enge Kooperation mit der Uni-Klinik in Augsburg. Dazu gehört nun auch der Ausbau der Notfallversorgung für Herzpatientinnen und -patienten in Aichach. Die Kliniken haben hier nicht nur eine knappe halbe Million Euro in eine moderne Herzkatheteranlage investiert, sondern auch deren Notfallbetrieb rund um die Uhr etabliert.

Das ist doppelt gut. Zum einen zahlt diese Investitionen in Technik und Personal, das zusätzlich erforderlich war, aufs Konto „Unverzichtbarkeit“ ein. Beides ist deshalb nicht nur ein Bekenntnis zum Standort Aichach, von dem Geschäftsführer Hubert Mayer spricht, sondern auch dessen Stärkung. Zum anderen kann es keine bessere Nachricht für die Menschen geben, als dass sie bei einem Herzinfarkt rund um die Uhr kompetente Hilfe in der Nähe erwarten können.