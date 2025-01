Radfahrer (36) ist zu betrunken für einen Alkoholtest

Mit mehreren Alkohol- und Drogensündern hatte es die Aichacher Polizei zwischen Freitagabend und Samstag zu tun. Sie zog in Aichach und Aindling einen Fahrradfahrer, den Fahrer eines E-Scooters und einen Autofahrer aus dem Verkehr. Einen weiteren betrunkenen Autofahrer traf sich in seiner Aichacher Wohnung an.

Der Autofahrer war laut Polizeibericht einem Zeugen am Freitag gegen 18 Uhr in Dasing aufgefallen, als er in sein Auto stieg und wegfuhr. Die Aichacher Polizei traf den 54-Jährigen später zu Hause in Aichach an. Er gab zu, unter Alkohol Auto gefahren zu sein. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Den 54-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Bei einem 19-Jährigen in Aindling ist ein Drogentest positiv

Einen weiteren Autofahrer kontrollierte die Polizei laut Mitteilung gegen 23.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Peter-Sengl-Straße in Aindling. Die Beamten stellten bei dem 19-Jährigen deutlich gerötete Augen fest und registrierten Cannabisgeruch. Ein Drogentest auf THC war positiv. Deshalb ließ die Polizei den 19-Jährigen nicht mehr weiterfahren. Bei dem Betroffenen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Gegen 2 Uhr kontrollierte eine Streife einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Donauwörther Straße in Aichach. Der Alkoholtest ergab über 0,7 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt. Den 31-Jährigen erwartet ebenfalls ein Bußgeldverfahren.

Erheblich betrunken war ein 36-jähriger Radfahrer, den die Polizei gegen 4.30 Uhr ebenfalls in der Donauwörther Straße kontrollierte, als dieser versuchte, auf sein Rad zu steigen. Er zeigte laut Polizei „deutliche alkohol- und drogentypische Auffälligkeiten“. Der 36-Jährige war offenbar so betrunken, dass er keinen Alkoholtest mehr machen konnte. Der Mann musste sein Rad nach Hause schieben. (jca)