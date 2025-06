Polizei stoppt Betrunkenen im Krankenfahrstuhl

Einen betrunkenen 60-Jährigen hat die Polizei in seinem Krankenfahrstuhl gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, erreichte sie am Sonntag gegen 13.30 eine Meldung, wonach ein alkoholisierter Fahrer zwischen Odelzhausen und Hohenzell (beide Landkreis Dachau) unterwegs sei. Im Bereich der Kreisstraße DAH2 in einem Waldgebiet traf eine Streife auf den 60-Jährigen aus dem Raum Altomünster, der in seinem Krankenfahrstuhl unterwegs war.

Betrunkener im Krankenfahrstuhl war seinen Führerschein schon vorher los

Der Mann wies nach Polizeiangaben einen Alkoholpegel von knapp zwei Promille auf. Der Krankenfahrstuhl gilt wegen seiner technischen Leistungsdaten rechtlich als Kraftfahrzeug. Deshalb gelten die gleichen Promillegrenzen wie für die Fahrt mit einem Auto. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Dem Mann wurde Blut abgenommen. Sein Führerschein war ihm bereits in der Vergangenheit entzogen worden. (hop)