Betrunkener prallt mit Auto in ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad

Aichach-Untergriesbach

Betrunkener Autofahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt: Unfall

Der Unfall ereignet sich am Freitagabend in Untergriesbach. Der Autofahrer hat über 1,5 Promille Alkohol im Blut.
    
    
    
    Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Untergriesbach einen Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer verursacht.
    Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Untergriesbach einen Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer verursacht. Foto: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

    Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Untergriesbach (Aichach) einem Motorrad die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammestoß der beiden Fahrzeuge.

    Der 43-jährige Autofahrer wollte laut Mitteilung der Polizei von der Weiherstraße nach links in Richtung Schiltberg abbiegen. Dabei übersah er das Motorrad, das aus Richtung Schiltberg kam. Bei dem Unfall erlitt der 39-jährige Motorradfahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

    Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,54 Promille. Deshalb ließ die Polizei bei ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus durchführen und beschlagnahmte seinen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie fahrlässiger Körperverletzung.

    Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. (AZ)

