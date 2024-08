Unfall in Binnenbach: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor

Im Aindlinger Ortsteil Binnenbach ist es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei stieß ein 66-jähriger Motorradfahrer nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord an der Kreuzung von Kirchweg und Saumweg mit einem Traktor zusammen. Der Motorradfahrer starb.

Polizei: Traktorfahrer übersah wohl den Motorradfahrer in Binnenbach

Wie die Polizeiinspektion Aichach auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, war der 48-jährige Traktorfahrer auf dem Kirchweg unterwegs gewesen und hatte den Motorradfahrer übersehen, der auf dem Saumweg fuhr. Der Motorradfahrer hätte laut Polizei Vorfahrt gehabt. Traktor und Motorrad stießen gegen 13.40 Uhr zusammen.

66-jähriger Motorradfahrer aus München stirbt trotz Reanimationsversuchen nach Unfall

Der Unfallort liegt am Ortsrand in einem Wohngebiet. Obwohl daher die Geschwindigkeiten von Traktor und Motorrad der Polizei zufolge nicht allzu hoch gewesen sein dürften, erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann aus München noch am Unfallort. Zur Untersuchung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter angefordert. Die Kreuzung wurde nach dem Unfall gesperrt. (nsi)