Nach Hochwasserschaden: Der Blaue Steg ist jetzt wieder benutzbar

Seit dem Hochwasser Anfang Juni war der Blaue Steg unweit des Trainingsgeländes des BC Aichach gesperrt. Fußgänger und Radfahrerinnen warteten seither ungeduldig darauf, dass die Verbindung zwischen Flurstraße und Oberbernbacher Weg wieder für sie freigegeben wird. Am Dienstagvormittag verkündet Bürgermeister Klaus Habermann nun die Freigabe des Blauen Steges.

Das Stadtoberhaupt freute sich, dass es zum Schluss nun doch ganz rasch gehen konnte. Die beauftragte Firma und seine Mitarbeiter seien „superschnell“ gewesen, teilte er mit. Wie schnell, erklärt die dafür zuständige Mitarbeiterin im städtischen Bauamt, Marianne Bahmer.

Der hohe Wasserstand der Paar hatte die Arbeiten eine ganze Weile verhindert. Am Montag allerdings war der Pegel so weit gesunken, dass die beauftragte Firma starten konnte. „Sie haben losgelegt in dem Wissen, das Wasser könnte wieder steigen“, sagt Bahmer am Telefon. Innerhalb eines Tages wurde die Firma mit den Arbeiten fertig. Gerade rechtzeitig. Denn inzwischen ist das Wasser aufgrund der Regenfälle wieder gestiegen. Und zwar „innerhalb kürzester Zeit um 40 Zentimeter“, erklärt Bahmer. Nun aber könnten Mitarbeiter der Stadt noch im Laufe des Dienstags die Sperrungen der Rad- und Fußgängerbrücke entfernen.

Das Hochwasser unterspült Brückenpfeiler des Blauen Stegs

Beim Hochwasser hatten die Fluten den mittleren Brückenpfeiler unterspült. Deshalb lagen die Bohrpfähle frei. Angesichts dessen hatte die Stadt nicht ausschließen können, dass bei einer Nutzung die Brücke in Schwingungen gerät und so Schäden an dem Bauwerk entstehen.

Mehrfach hatten Mitarbeiter der Stadt in den vergangenen Wochen die Frage gehört, warum das alles so lang dauere. Tatsächlich waren laut Bahmer nicht die Arbeiten selbst, sondern der Vorlauf das Problem. Die Stadt musste die Freigabe von Fördergeldern abwarten, sonst hätte sie einen Zuschuss des Freistaats gefährdet. Als die Regierung von Schwaben grünes Licht gab, musste die Stadt die Reparaturarbeiten ausschreiben. Nach der Vergabe verhinderte zunächst allerdings der hohe Wasserstand eine zügige Erledigung.

Die trockene Periode in der vergangenen Woche nährte allerdings die Hoffnung, dass die Reparatur bald möglich sein könnte. Deshalb hatte die Baufirma bereits Ende vergangener Woche die Baustelle eingerichtet. Sie konnte deshalb am Montag gleich loslegen, freut sich Bahmer. Rund 25.000 Euro hat die Maßnahme gekostet. Dafür erhofft sich die Stadt laut Bahmer einen Zuschuss „in signifikanter Höhe“. Der entsprechende Bescheid ist allerdings noch nicht eingegangen.

Der Blaue Steg ist eine beliebte Verbindung für Radler und Passanten aus Oberbernbach nach Aichach. Auch Schulkinder nutzen ihn gerne, um zur Grundschule Aichach-Nord oder ins Schulzentrum zu gelangen. Ab Mittwochmorgen können sie die Abkürzung nun wieder nutzen. Laut Bürgermeister Habermann wird lediglich der provisorische Bushalt am Oberbernbacher Weg noch bis Ende der Woche aufrechterhalten.