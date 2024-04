Blitzermarathon 2024: Hier wird im Landkreis Aichach-Friedberg geblitzt

Wo stehen beim Blitzermarathon 2024 am Freitag, 19. April, in Aichach-Friedberg die Blitzer? Die Polizei hat ihre Messstellen im Wittelsbacher Land bekannt gegeben.

Am 19. April sollten Autofahrer ganz besonders bedacht unterwegs sein und vielleicht das eine oder andere Mal öfter auf den Tacho schauen: Am Freitag startet in Bayern um 6 Uhr morgens der alljährliche Blitzermarathon. Knapp 2000 Beamtinnen und Beamte sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung werden 24 Stunden lang die rund 1500 Messstellen im Freistaat betreuen. Nun hat das bayerische Innenministerium wie schon in den vergangenen Jahren im Voraus die Liste der Messstellen veröffentlicht, an denen Autofahrer ihr Tempo etwas drosseln sollten – auch für den Landkreis Aichach-Friedberg.

Beim Blitzermarathon 2023, der im April stattfand, wurden im Wittelsbacher Land an den 15 Blitzerstandorten rund um Aichach und Friedberg 16 Temposünder erwischt. Den traurigen Höchstwert lieferte ein Autofahrer, der nach Toleranzabzug 33 Stundenkilometer zu schnell fuhr – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. In ganz Bayern erwischte die Polizei im Vorjahr knapp 8700 Geschwindigkeitssünder. Für das Jahr 2024 sind beim elften bayerischen Blitzermarathon im Landkreis Aichach-Friedberg insgesamt neun Messstellen geplant.

Blitzmarathon 2024 in Bayern: Hier wird rund um Aichach und Friedberg geblitzt

Aichach : B300 , Abschnitt 1160, auf Höhe Oberneul; Außerorts Tempo 120

, Abschnitt 1160, auf Höhe Oberneul; Außerorts Tempo 120 Aichach : B300 , Abschnitt 1200, auf Höhe Unterwittelsbach; Außerorts Tempo 100

, Abschnitt 1200, auf Höhe Unterwittelsbach; Außerorts Tempo 100 Dasing: Aichacher Straße; Außerorts Tempo 60

Eurasburg : A8, Abschnitt 420, Kilometer 2,74; In Fahrtrichtung München wird der Abstand gemessen, keine Tempobeschränkung

A8, Abschnitt 420, Kilometer 2,74; In Fahrtrichtung wird der Abstand gemessen, keine Tempobeschränkung Kissing : B2 / Münchener Straße 28a; Innerorts Tempo 50

/ 28a; Innerorts Tempo 50 Kissing : AIC12/Ortsverbindungsstraße Ottmaring – Kissing ; Außerorts Tempo 80

AIC12/Ortsverbindungsstraße – ; Außerorts Tempo 80 Ried: Staatsstraße 2052; Außerorts Tempo 100

2052; Außerorts Tempo 100 A8: auf Höhe Derching ; Außerorts Tempo 120

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"ROADPOL": Europäisches Verkehrspolizei-Netzwerk koordiniert Blitzermarathon

Laut Polizeipräsidium Schwaben-Nord, im Landkreis Aichach-Friedberg für die Aktion federführend, wurde im Jahr 2023 knapp ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeiten verursacht. 125 Personen starben bei Geschwindigkeitsunfällen, was zumindest einen Rückgang um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Geschwindigkeitsüberwachung gilt nach Angaben des Polizeipräsidiums als zentrales Element, "um einen weiteren Rückgang, insbesondere der tödlichen Verkehrsunfälle, zu erzielen".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Koordiniert wird der Blitzermarathon vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "ROADPOL", Länder nehmen freiwillig daran teil. Die Beteiligung des Freistaats Bayern am Blitzermarathon erfolgt im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2023 "Bayern mobil – sicher ans Ziel".

Lesen Sie dazu auch