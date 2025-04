Blitzermarathon: Egal ob Radler oder Autofahrer – bei Verstößen erwischt‘s jeden

Drei Fahrzeuge winken die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Friedberg am Mittwochmorgen in der ersten halben Stunde des Blitzermarathons aus dem Verkehr. Die Fahrer sind auf der Kreisstraße zwischen Dasing und dem Ortsteil Lindl zu schnell unterwegs. Über die nächsten 24 Stunden werden die Kommissare der PI Friedberg noch an weiteren Messstellen punktuell Radarkontrollen durchführen. „Das ist eigentlich eine Präventivveranstaltung“, sagt Hauptkommissar Karl Ortler. „Es geht darum, Bewusstsein bei den Verkehrsteilnehmern aufzubauen.“

