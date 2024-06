Blumenthal

Das Hochwasser flutet Blumenthal – doch die Gemeinschaft lebt

Die Wassermassen der Ecknach waren zu viel für die kleine Unterführung unter der Zufahrt nach Blumenthal. So staute sich das Wasser in den Innenhof.

Plus Die Ecknach hat am Wochenende das Schlossgut überflutet. Seither kämpft die Gemeinschaft mit den erheblichen Folgen. Sie findet aber auch Positives.

Von Alice Lauria

Die Bewohnerin des alten Fischerhauses in Blumenthal ( Aichach), direkt neben dem Torbogen, schlägt am Samstagmorgen um sieben Uhr Alarm. In ihre Erdgeschosswohnung läuft Wasser. Das ist erst der Anfang. Am Ende stehen Teile des Schlossguts unter Wasser.

Im sogenannten Fischerhaus in Blumenthal stand eine Wohnung 80 Zentimeter unter Wasser, die Bewohnerin muss vorübergehend in eine Ferienwohnung umsiedeln. Foto: Silvia Kretschmer

Martin Horack, Geschäftsführer der Gemeinschaft Blumenthal, berichtet von den Erlebnissen rund um das Hochwasser. Der Durchfluss unter der Zufahrtsstraße hatte dem reißenden Strom der Ecknach nicht mehr standgehalten. Dadurch drückte das Wasser in den Innenhof. Hier hätte ab diesem Freitag das weit über die Landkreisgrenzen bekannte und beliebte Elfenfest unter dem Motto "Welten verbinden" stattfinden sollen. Doch das Festival hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Chance.

