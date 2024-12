In Schloss Blumenthal verbreitet der Innenhof Adventszauber

Im mit Kerzen beschienenen Schlosshof in Blumenthal (Stadt Aichach) findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, der Adventszauber statt. Besucherinnen und Besucher erwarten Geschenkideen von ausgewählten Kunsthandwerkern, Angebote zum Selbermachen, abendliche Feuershows, Märchen und Geschichten, Theater für Kinder und Erwachsene. Auch eine Weihnachtskrippe, Stockbrot an der Feuerschale, Chormusik in der Blumenthaler Kirche sowie weihnachtliche Köstlichkeiten im Gasthaus und vieles mehr stehen auf dem Programm.

Dazu gehören außerdem unter anderem Workshops im Freiraum für Upcycling, Vergolden oder Kerzenziehen. Interessierte können am Samstag- und Sonntagnachmittag beim „Waldbaden“ eine kurze heilsame Zeit im Blumenthaler Wald verbringen. Das Marionetten-Theater zeigt am Samstag um 14 und 16 Uhr im Großen Gewölbe für Menschen zwischen dreieinhalb und 100 Jahren das Märchen „Frau Holle“. Außerdem gibt es in der Lounge neben dem Freiraum eine offene Austauschrunde zu Demokratie und Diversität. Um 17.30 Uhr ist eine Feuershow auf der Wiese vor dem Ökonomiegebäude geplant. Später gibt es ab 19.30 Uhr in der Kirche ein Konzert mit dem Klarinetten-Duo Tiefklang.

Am Sonntag um 17 Uhr singen der Frauenchor „Cantabella“ und der „Zegos-Chor“ in der Kirche. Das Bauchladentheater spielt am Samstag ganztägig im Innenhof sowie am Sonntag ab 12.30 Uhr im Gemeinschaftsraum und ab 16.30 Uhr im Großen Gewölbe. Am Sonntagnachmittag sind im Großen Gewölberaum Märchen für Menschen von vier bis 100 Jahren mit Theresia Kreppold zu hören. (AZ)

Info Der Adventszauber hat am Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.