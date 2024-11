Konzert in Blumenthal: WIR 4 singt zu viert sechsstimmig

Die Sänger und Sängerinnen der Gruppe WIR 4 erweitern das traditionelle Verständnis von A-cappella-Musik um die Facette des Obertongesangs. Das bedeutet, das Ensemble singt zu viert sechsstimmig und das ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel. Zu hören ist die Formation am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Schlosskapelle von Blumenthal. Bereichert wird dieses Hörerlebnis laut Mitteilung durch die sphärischen Klänge der Handpan, einem sehr obertonreichen Instrument.

Nach Angaben der Veranstalter ist das Konzert eine überraschende Reise in eine neue Klangwelt. Mit eigenen Kompositionen und Arrangements präge WIR4 einen einzigartigen Stil und vereine im Programm lyrisch-meditative Stücke mit Pop- und Weltmusik. Neben Oberton-A-cappella-Kompositionen sollen auch bekannte Lieder in berührenden Arrangements erklingen wie Stings „Fields of Gold“ und „Fragile“ oder Reinhard Meys „Über den Wolken“.

Cora Krötz, Johanna Jakobi, Reinhold Wirsching und Jens Ickert haben mit WIR 4 ihre musikalische Heimat gefunden. Sie singen darüber hinaus seit vielen Jahren in verschiedenen A-cappella-Formationen, leiten Chöre und Vokalensembles und bewegen sich laut Mitteilung als Musikpädagogen zwischen Schule und Universität im In- und Ausland. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.wir4acappella.de. Die Karten für das Konzert kosten 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) an der Abendkasse. Eine Reservierung wird empfohlen unter info@musikerleben.com. (AZ)