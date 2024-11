Konzert: „Stopp Gewalt gegen Frauen“

In Blumenthal endet eine besondere Kunstaktion am Sonntag, 24. November, mit einem Konzert. Die Aktion „9.09“ macht auf ungewöhnliche Weise auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Dahinter steht laut Mitteilung ein Musiker, der sich „Stranger“, also „Fremder“, nennt und anonym bleiben will. Er war in den vergangenen zwei Wochen mit seinem Flügel in einem Kubus in der Blumenthaler Kirche gesessen, erlebte dort Begegnungen mit Gästen und interpretierte anschließend individuelle Melodien. Um 18 Uhr gibt „Stranger“ nun ein Abschlusskonzert aus den Stücken, die aus den vielen Begegnungen mit dem Menschen entstanden sind. (AZ)