Zeitgenössischer Tanz in Schloss Blumenthal

Melanie Old und Wolfrun Schumacher erwecken am Mittwoch, 30. Oktober, in Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) mit ihrem Tanz das Gemälde „The Lament of the Watch“ von Jean Baptiste Greuze zum Leben. Sie decken die unerzählte Geschichte des jungen Mädchens hinter der Leinwand auf und setzen das Kunstwerk in Bewegung um. Die Aufführung im Freiraum beginnt um 19 Uhr. Nähere Informationen unter www.schloss-blumenthal.de. (AZ)

