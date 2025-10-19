Icon Menü
Bonbonregen an Kirchweih in Kühbach

Kühbach

Süße Überraschung von oben am Kirchweihsamstag

An Kirchweih regnet es in Kühbach für die Kinder Bonbons vom Kirchturm. Die Ministranten sorgen außerdem für eine spritzige Überraschung.
Von Helene Monzer
    •
    •
    •
    Für die Kinder regnet es am Kirchweihsamstag in Kühbach Bonbons vom Kirchturm.
    Für die Kinder regnet es am Kirchweihsamstag in Kühbach Bonbons vom Kirchturm. Foto: Helene Monzer

    Punkt 15 Uhr hieß es am Kirchweihsamstag in Kühbach wieder: Augen hoch zur Kirchweihfahne. Wie jedes Jahr versammelten sich Familien am Kirchplatz, um das feierliche Hissen aus dem Kirchturm zu erleben.

    Süße Überraschung regnet aus dem Turmzimmer

    Für die Kinder regnete es danach eine süße Überraschung aus dem Turmzimmer, geworfen von Ministranten, die sich zugleich einen spritzigen Spaß erlaubten. Mit einer alten Feuerwehrkübelspritze sorgten sie für fröhliches Kreischen in der Menge.

