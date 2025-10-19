Süße Überraschung von oben am Kirchweihsamstag

Punkt 15 Uhr hieß es am Kirchweihsamstag in Kühbach wieder: Augen hoch zur Kirchweihfahne. Wie jedes Jahr versammelten sich Familien am Kirchplatz, um das feierliche Hissen aus dem Kirchturm zu erleben.

Süße Überraschung regnet aus dem Turmzimmer

Für die Kinder regnete es danach eine süße Überraschung aus dem Turmzimmer, geworfen von Ministranten, die sich zugleich einen spritzigen Spaß erlaubten. Mit einer alten Feuerwehrkübelspritze sorgten sie für fröhliches Kreischen in der Menge.