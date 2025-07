Brand zwischen Pöttmes-Au und Pertenau: Vier Feuerwehren im Einsatz

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Mittwochabend zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Au und Pertenau gegeben. Wie die Aichacher Polizei am späten Abend auf Nachfrage mitteilte, war dort gegen 21 Uhr ein Acker in Brand geraten. Die betroffene Fläche sei etwa 400 bis 500 Quadratmeter groß.

Ursache des Feuers bei Pöttmes und Höhe des Schadens sind laut Polizei noch unklar

Vier Feuerwehren aus den Landkreisen Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen eilten zum Einsatzort, um den Brand zu löschen: Der Polizei zufolge waren die Freiwilligen Feuerwehren Grimolzhausen, Pöttmes, Aichach und Sandizell (Schrobenhausen) beteiligt.

Was das Feuer ausgelöst hatte, war nach Angaben der Polizei am Mittwochabend zunächst nicht klar. Auch die Höhe des Schadens, den der Brand angerichtet hat, muss erst noch ermittelt werden.