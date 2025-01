Scheune mit Heu geht auf Reiterhof in Flammen auf

Eine Scheune auf einem Reiterhof in Bergkirchen (Landkreis Dachau) ist am frühen Mittwochmorgen in Brand geraten.

Laut Polizei wurden die Bewohner des Hofes in der Münchner Straße gegen 5.45 Uhr auf das Feuer aufmerksam. Sie verständigten die Feuerwehr über Notruf. Es rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften aus. Als die Feuerwehren eintrafen, stand die Scheune schon im Vollbrand. Der Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht. In der Scheune waren vorwiegend Heuvorräte gelagert.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Experten führten am Mittwoch am Brandort Untersuchungen durch. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich nach Angaben der Kripo nicht. (AZ)