Veranstaltungen an Pfingsten: Das ist am langen Wochenende geboten

Der Anstich mit Baars Bürgermeister Roman Pekis ist am Donnerstag um 19 Uhr. An diesem Abend spielt die Blaskapelle Baar, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Am Freitag, 6. Juni, ist ab 18 Uhr Einlass. Um 20 Uhr tritt Jolly Sound auf. Am Samstag, 7. Juni, werden die schönsten Maibäume der Region ausgezeichnet. Bewerbungen gingen aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen, Donau-Ries, Neuburg-Schrobenhausen und der Stadt Augsburg ein. Am Samstagabend spielt die Band S.O.S, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Am Sonntag, 8. Juni, spielt um 19.30 Uhr die Band Chlorfrei. Einlass ist ab 16.30 Uhr.