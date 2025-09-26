Schnelles Internet für Hollenbach: Breitbandausbau kommt gut voran

Beim Breitbandausbau gibt es in der Gemeinde Hollenbach große Fortschritte. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler teilte auf Anfrage mit: „Wenn es so weitergeht, dann bin ich guter Dinge, dass im Laufe des kommenden Jahres bei uns alles durch ist.“ Dann wird das komplette Gemeindegebiet mit schnellem Internet versorgt sein. Bei der Glasfasererschließung handelt es sich um die aktuell größte Baumaßnahme in der Gemeinde.
Hollenbach
