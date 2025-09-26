Icon Menü
Breitbandausbau in Hollenbach läuft: 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Hollenbach

Schnelles Internet für Hollenbach: Breitbandausbau kommt gut voran

Der Ausbau des schnellen Internets in der Gemeinde Hollenbach laufen. Bereits im nächsten Jahr soll die komplette Gemeinde versorgt sein. Auch andere Bauprojekte kommen voran.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Der Breitbandausbau in der Gemeinde Hollenbach läuft. Das Bild zeigt die Verlegung eines Glasfaser-Rohrverbundes mittels Kabel-Pflug.
    Der Breitbandausbau in der Gemeinde Hollenbach läuft. Das Bild zeigt die Verlegung eines Glasfaser-Rohrverbundes mittels Kabel-Pflug. Foto: Xaver Ziegler

    Beim Breitbandausbau gibt es in der Gemeinde Hollenbach große Fortschritte. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler teilte auf Anfrage mit: „Wenn es so weitergeht, dann bin ich guter Dinge, dass im Laufe des kommenden Jahres bei uns alles durch ist.“ Dann wird das komplette Gemeindegebiet mit schnellem Internet versorgt sein. Bei der Glasfasererschließung handelt es sich um die aktuell größte Baumaßnahme in der Gemeinde.

