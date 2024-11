Nach Ansicht mancher Bürger gibt es in der Gemeinde Petersdorf zu viele Bäume. In der Bürgerversammlung in Axtbrunn verbanden damit mehrere Redner Kritik. Die rund 25 Gäste interessierten sich am Donnerstag aber auch für Kanalthemen oder die Bachräumung. Bürgermeister Dietrich Binder zog vor den Wortmeldungen Bilanz und hob besonders das Engagement Ehrenamtlicher hervor, die Aufgaben übernehmen, die die Verwaltung gar nicht leisten könne.

