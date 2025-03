Aichach-Friedberg Kommunalwahl 2026: Welche Bürgermeister in Aichach-Friedberg hören auf?

Am 8. März 2026 werden die Bürgermeister gewählt. Welche treten wieder an? Wir haben in den Rathäusern im Landkreisnorden und bei Landrat Klaus Metzger nachgefragt.