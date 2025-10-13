Bund Naturschutz wagt trotz aller Krisen einen optimistischen Ausblick

Mit rund 3000 Mitgliedern, eingebunden in zehn Ortsgruppen, stellt der Bund Naturschutz (BN) im Landkreis Aichach-Friedberg eine starke, „lebendige Bewegung“ dar. Darauf verwies BN-Kreisvorsitzender Ernst Haile in der Jahreshauptversammlung, in der er einen positiven Zukunftsausblick wagte. Dabei standen auch Neuwahlen auf dem Programm.

Vor über 40 Zuhörern sprach Haile von der gestalterischen Kraft des BN hin. Er nannte als Beispiele das „Forum Zukunft“, aus dem sich die Ökomodellregion Paartal entwickelt hat, und den Future-Fair-Jahrmarkt in Aichach. Einen imposanten Beitrag zum Verständnis für Natur, Umwelt und Biolandbau hätten die zwölf Wanderungen rund um den Demeter-Hof von Hubert und Elisabeth Birkmeir in Schorn (Pöttmes) geliefert. Haile erinnerte zudem an die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der BN-Kreisgruppe in Blumenthal. Auch engagierten sich viele BN-Aktive für eine menschenfreundliche Mobilität in den Gemeinden, etwa gegen die im Landkreissüden geplante Osttangente, „deren negative Auswirkungen auf Natur und Naherholung nicht zu rechtfertigen sind“, so Haile.

Kritik: Umweltstandards werden aufgeweicht

Haile, der für die ehrenamtliche Unterstützung dankte, formulierte auch eine Klage: „Unter dem Deckmantel von Einsparung und Modernisierung erleben wir Kürzungen bei Landschaftspflegegeldern.“ Das treffe auch Landwirte hart, die massiv in moderne Maschinen investiert hätten. „Und wir erleben Versuche, Umweltstandards aufzuweichen und Bürgerbeteiligung einzuschränken“, kritisierte er. Franz Rieber, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt, bekräftigte, dass diese Kürzungen die betreffenden Landwirte hart träfen: „Sowohl finanziell, als auch moralisch.“

Rieber umriss in einem Referat die naturschutzfachlichen Schwerpunkte des Landkreises. Er nannte dabei das Umfeld von Paar, Ecknach und Weilach sowie Auwaldflächen am Lech bei Kissing und bei Todtenweis ebenso wie die Wiedervernässung von Mooren. Hier forderte der Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl mehr Unterstützung. Die Behörden sollten sich wenigstens auf eine klare Linie einigen. Rieber sieht hier einen „Prozess, der Zeit baucht“.

Thomas Beck aus Inchenhofen monierte, dass im Rossmoos immer wieder Biberdämme zerstört würden. Rieber antwortete, man könne leider nicht alle Dämme stehen lassen. Biobauer Stephan Kreppold stellte mit Blick auf die Besetzung der Behörde erfreut fest, dass sich die Personalsituation wohl gebessert habe. Das bestätigte Rieber auch mit Blick auf zwei Halbtagskräfte, die das Ökoflächen-Kataster vervollständigen. Aber: „Im Nordwesten des Landkreises brauchen wir dringend einen Naturschutzwächter.“

Kassier Hannes Hofberger berichtete für 2023 von einem Minus von 11.000 Euro und für 2024 von einem Plus von 20.000 Euro. Diese Schwankungen liegen laut Hofberger an den Zuschüssen für Landschaftspflegemaßnahmen, die um den Jahreswechsel herum fließen.

Ernst Haile bleibt Vorsitzender des BN im Landkreis

Bei den Wahlen unter der Leitung des neuen BN-Landesgeschäftsführers Lukas Schäfer ging Haile erneut als erster Vorsitzender hervor. Stellvertreter sind Wolfhard von Thienen und Siegfried Bless. Kassier bleibt Hannes Hofberger, als Schriftführerin fungiert Valerie Klatte-Asselmeyer. Zu den Delegiertenversammlungen des BN fahren künftig Winfried Drexel und Julia Altmannshofer (Stellvertreter: Doris Stegmair und Helga Fritscher). Beisitzer: Bernadette Bäck, Astrid Richter, Josef Moll, Josef Metzger und Martin Golling.

Am Ende wagte Haile einen positiven Ausblick auf die nächsten 50 Jahre BN im Landkreis: „Frösche werden wieder zahlreich quaken in Mooren, die Wasser speichern, eine für gesunde Böden sorgende Landwirtschaft sichert Ernährung, und Energiewende und Artenvielfalt sind kein Gegensatz mehr.“ (mgw)