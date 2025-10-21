Icon Menü
Bus weiht Maus aus: Kleiner Unfall bei Reicherstein

Pöttmes-Reicherstein

Busfahrer weicht Maus aus: Bus touchiert überholendes Auto

Der 37-jährige Busfahrer steuert zwischen Reicherstein und Kühnhausen wegen der Maus nach links. Dort überholt gerade ein Auto.
    3000 Euro Sachschaden verursachte ein Busfahrer, der am Montagnachmittag einer Maus auswich.
    3000 Euro Sachschaden verursachte ein Busfahrer, der am Montagnachmittag einer Maus auswich. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild (Symbolbild)

    Ein Herz für kleine Tiere hat ein 37-jähriger Busfahrer bewiesen, dadurch allerdings einen kleinen Unfall verursachte. Der 37-Jährige war am Montagnachmittag im Gemeindebereich Pöttmes einer Maus ausgewichen. Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung von einer eher ungewöhnlichen Unfallursache.

    Laut Polizei war der 37-Jährige mit dem Bus von Reicherstein in Richtung Kühnhausen unterwegs. Kurz nach Reicherstein überholte eine 60-Jährige den Bus mit ihrem Auto. Als sich die beiden Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe befanden, rannte eine Maus über die Straße. Um das Tier nicht zu überfahren, wich der Busfahrer leicht nach links aus. In der Folge kam es zu einer leichten Berührung von Bus und Auto.

    Laut Polizei entstand dabei ein Gesamtsachschaden von circa 3000 Euro. Busfahrer und Autofahrerin blieben unverletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. (AZ)

