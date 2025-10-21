Busfahrer weicht Maus aus: Bus touchiert überholendes Auto

Ein Herz für kleine Tiere hat ein 37-jähriger Busfahrer bewiesen, dadurch allerdings einen kleinen Unfall verursachte. Der 37-Jährige war am Montagnachmittag im Gemeindebereich Pöttmes einer Maus ausgewichen. Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung von einer eher ungewöhnlichen Unfallursache.

Laut Polizei war der 37-Jährige mit dem Bus von Reicherstein in Richtung Kühnhausen unterwegs. Kurz nach Reicherstein überholte eine 60-Jährige den Bus mit ihrem Auto. Als sich die beiden Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe befanden, rannte eine Maus über die Straße. Um das Tier nicht zu überfahren, wich der Busfahrer leicht nach links aus. In der Folge kam es zu einer leichten Berührung von Bus und Auto.

Laut Polizei entstand dabei ein Gesamtsachschaden von circa 3000 Euro. Busfahrer und Autofahrerin blieben unverletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. (AZ)