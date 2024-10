Mit Cannabis am Steuer: Polizei zieht zwei Autofahrer aus dem Verkehr

Zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer saßen, hat die Aichacher Polizei am Montagmorgen aus dem Verkehr gezogen.

Im Polizeibericht heißt es, die Autofahrer seien aufgefallen. Im Rahmen einer Verkehrskontrollstelle am Morgen in der Donauwörther Straße stoppten die Einsatzkräfte der Aichacher Polizei gegen 8 Uhr die beiden Autos. Die Fahrer seien augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis gestanden. In beiden Fällen ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Gegen die Betroffenen wird wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (AZ)