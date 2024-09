Ist Cannabis schuld? Lastwagenfahrer beschädigt Sattelzug beim Rangieren

Zu einer leichten Kollision zwischen zwei Lastwagen ist es am Dienstagvormittag in der Industriestraße in Ecknach (Aichach) gekommen. Der Verursacher stand laut Polizei offenbar unter dem Einfluss von Cannabis.

Der Mitteilung zufolge ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr, als ein 35-Jähriger mit einem Sattelzug rangierte, um die Zufahrt zu einem Firmengelände freizumachen. Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand stehenden weiteren Sattelzug. Durch den Anstoß entstand am Auflieger des Verursachers und an der Zugmaschine des geparkten Sattelzugs ein Streifschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete deshalb eine Blutentnahme an. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)