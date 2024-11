Der Aichacher Christkindlmarkt geht in diesem Jahr in die Verlängerung. Erstmals dauert er vier Tage länger als bisher – nämlich bis zum Sonntag, 29. Dezember. Anlass ist ein Jubiläum: Seit 20 Jahren organisiert die Stadt Aichach den Markt. Nicht alle sind glücklich über die Idee, die Stände in der Aichacher Innenstadt vier weitere Tage zu öffnen.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christkindlmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis