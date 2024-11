Christoph Aidelsburger will Rehlinger Bürgermeister bleiben und tritt wieder an

Außergewöhnlich groß war auch heuer das Interesse an der Bürgerversammlung in Rehling. Gut 100 Bürgerinnen und Bürger samt Gemeinderäten waren gekommen. Für sie hatte Bürgermeister Christoph Aidelsburger eine wichtige Mitteilung in eigener Sache parat. Er verkündete seinen Entschluss, bei der nächsten Bürgermeisterwahl wieder anzutreten. „In diesen viereinhalb Jahren seit Dienstantritt in diesem Amt habe ich Gefallen und Spaß an der Tätigkeit gefunden, sodass ich mich wieder für eine zweite Legislaturperiode bewerben werde“, so Aidelsburger. Trotzdem gab es 2024 auch große Herausforderungen für die Gemeinde.

